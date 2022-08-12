CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalının ayrıntıları ortaya çıktı

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşesinde CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in de adının karıştığı rüşvet soruşturmasının detaylarını kaleme aldı.

Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

CHP’li Semih Şahin, 15 yıl sonra (Bilecik) belediyeyi geri aldı.

Bilecik, Şahin’den şeffaf bir yönetim beklerken; küçük ölçekli İSKİ skandalına imza atıldı.

Bilecek Ağır Ceza Mahkemesi’nde Şahin ile danışmanı Selçuk Erdağı’na rüşvet almak suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesi, değişime dair umutların nasıl sorumsuzca heba edilebileceğinin vesikası niteliğinde.

Bir AVM inşaatı

İddianameye göre Bilecik Belediyesi, 2018 yılında bir arazisini alışveriş merkezi yapılması için ihaleye çıkardı. ALVE İnşaat’ın sahibi Veli Çelik ihaleyi aldı. Anlaşmaya göre binanın otoparkı ile satışından elde edilecek kazancın yüzde 38’i belediyeye kalacaktı. Satış bedelini belirleme yetkisi belediyeye aitti.

İhaleden sonra belediye el değiştirdi.

CHP’li Şahin, seçildi.

Selçuk Erdağı’nı hem danışmanlığına, hem belediyenin şirketi olan Kayı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atadı.

Belediyede oda verilen Erdağı, fiilen ikinci adamlığa getirildi. İddiasına göre problemlerin çözümünde görüşlerinden yararlanılıyordu. En başta da AVM inşaatı!

Belediye, binanın bedelini 11 Kasım 2020 günü 26 milyon 200 bin TL olarak belirledi. İşadamı Veli Çelik, binayı Karadağ Yapı’ya satmak için anlaştı.

Karadağ’ın sahipleri Harun Dağ ve Nurullah Kara ile Kara’nın babası Zekayi, Erdağı ile görüştü.

Erdağı, “Biraz ödeme yapmanız gerekiyor” dedi.

“Neden?” diye sordular.

Erdağı, “Başkan böyle uygun gördü. Belediyenin giderleri var” yanıt verdi.

Üç ortak 900 bin TL’ye kepçe almayı teklif etti.

Erdağı reddetti.

“Bu mesele pazarlığa kapalı” dedi.

Rüşvet trafiği

Bir sonraki yıl, yani 2021’de binanın bedeli, 47 milyon 500 bin TL’ye çıktı.

Nurullah ve Zekayi Kara, 29 Aralık 2021’de Erdağı ile yeniden görüştü. Erdağı, not kağıdı üzerine “satıştan önce 200 bin, satıştan sonra 120 bin dolar” istediğini yazıp verdi.

Sonraki görüşme, 30 Aralık 2021’de gerçekleşti.

Odada bu kez Nurullah Kara vardı.

Kara anlatıyor:

“Erdağı ‘45 milyona indirdim, başkanı ikna ettim’ dedi. Bir not kağıdı üzerine ‘200 dolar P, 120 Dolar İs’ şeklinde yazdı. İskandan sonra ödememizi istediği para için ‘Bir yıl içerisinde ödersiniz parayı senet yapalım’ dedi.”

Aynı gün ikinci bir görüşme daha yapıldı.

Kara anlatıyor:

“43,5 milyon TL'ye anlaştık. Erdağ, 4 milyon TL ya da 320 bin dolar istedi.”

Ziyaret bitti, ortaklar gitti.

Erdağ, 25 dakika sonra Harun Dağ’ı aradı. Dağ:

“Erdağı ‘Başkanla görüştüm, rakamı 42 milyona düşürttüm. 1 milyon TL bize elden ödeyeceksin’ dedi.”

Ortaklar şikayetçi oldu.

Çantada 200 bin dolar

Bilecik Başsavcılığı ortaklara gizli kamera yerleştirdi. Ortaklar 19 Ocak 2022’de Erdağı’nın odasına seri numaraları tespit edilmiş 200 bin dolar ve bir senetin bulunduğu çantayı bıraktı.

Onlar çıkar çıkmaz polis baskın yaptı ve çanta ele geçirildi.

Erdağı’nın cüzdanında, ‘Bilecik Belediye Başkanlığı Personel Tanıtım Kartı’ bulundu. Unvan olarak ‘Başkan Danışmanı’ diye yazıyor.

Haliyle Savcılık, Erdağı’nın görevi olup olmadığını sordu.

Belediyeden verilen yanıtta şöyle denildi:

“Personel olmayıp başkan danışmanı görevi yoktur.”

Erdağı da belediyede görevinin olmadığını iddia ediyor. Fakat ne hikmetse belediyede odası var ve pazarlıkları burada yapıyor.

Aracılık yapmış, komisyon almış!

Erdağı ifadesinde, AVM inşaatını yapan ALVE ve binaya talip olan Karadağ A.Ş. arasında aracı olduğunu olduğunu savunuyor ve para istediğini kabul ediyor.

Erdağı:

“Karadağ yetkilileri belediyede bulunan odama geldiler. İşlerin yapılması karşılığında para vermeyi taahhüt ettiler. Satış için aracılık yapabileceğimi söyledim. Aracılıktan kastım Karadağ’la ALVE’nin arasını bulmaktır. Daha önce Karadağ, satış isteyip caydığı için emanet olarak bir miktar para getirmelerini söyledim.”

Erdağ pazarlık görüşmeleri için “Tam hatırlamamakla birlikte böyle bir görüşme olabilir” dedi. El yazması notlara ilişkin olarak “Bana aittir. Ancak ne amaçla yazdığımı hatırlamıyorum” diye karşılık verdi. Odasındaki 200 bin dolar sorulunca “Emanet aldım, satış işlemi gerçekleşirse benim olacaktı” dedi.“ Rüşvet aldığım iddia edilen tutar, satışın gerçekleşmesi halinde verilen komisyondur” diye konuştu. Bu pazarlıktan Şahin’in bilgisinin olmadığını söyledi.

İddianamede, Erdağı’nın kamu görevlisi sayılması gerektiği, Şahin’in bilgisi ve talimatıyla hareket ettiği savunuldu. Erdağı’nın 30 Aralık’ta Dağ’ı aradığı gün odasında Şahin’in bulunduğu iddia edildi.

Soruşturma sürerken, daha önce kendilerinden rüşvet istendiğini iddia edenler çıktı. Rüşvet almak ve suç gelirlerinin aklanması kapsamında bir soruşturma daha var.