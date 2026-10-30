Sözcü'de yaklaşık 50 kişi işten çıkarıldı

Sözcü gazetesinde başlatılan küçülme ve yeniden yapılanma süreci kapsamında yaklaşık 50 çalışanın işine son verildi.

30 Ekim'de hız kazanan işten çıkarma sürecinde gazetenin farklı servislerinden yaklaşık 50 kişiyle yollar ayrıldı. İşten çıkarmaların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği, her servisten en az beş kişinin çıkarılmasının gündemde olduğu aktarıldı.

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Almanya servisi kapatıldı

Küçülme kapsamında gazetenin Almanya servisinin faaliyetlerine son verildiği belirtildi. İşten çıkarma sürecinin yalnızca gönüllü olarak ayrılmak isteyen çalışanlarla sınırlı kalmadığı, çalışmaya devam etmek isteyen bazı çalışanların da işten çıkarıldığı öne sürüldü.

Sözcü'nün daha küçük bir kadroyla Halkalı'ya taşınmasının da gündemde olduğu aktarıldı.

Yönetim kadrosunda değişiklik iddiası

Yeniden yapılanma sürecinde gazetenin yönetim kadrosunda da değişiklikler yaşanabileceği ileri sürüldü. Sözcü'nün kurucu Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın yeniden göreve getirilmesinin planlandığı belirtildi.

Yazıişleri müdürleri Doğan Satmış ve Oğuzhan Beyaz'ın da işten çıkarılacak isimler arasında bulunduğu iddia edildi. Bu isimlerin görevlerinden ayrılmasına ilişkin henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Küçülme süreci Eylül'de başlamıştı

Sözcü Grubu'ndaki küçülme sürecine ilişkin ilk haberler Eylül ayı sonunda gündeme gelmişti. Gazetenin Ankara bürosunda ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer ve CHP muhabiri Başak Kaya ile yolların ayrıldığı aktarılmıştı.

Çalışanlara ekonomik koşullar, operasyonel ihtiyaçlar ve yeniden yapılanma gerekçeleriyle küçülmeye gidileceğinin bildirildiği; kendi isteğiyle ayrılmayı kabul eden personele kıdem tazminatının yanı sıra ek ayrılma teşviki önerildiği öne sürülmüştü.

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