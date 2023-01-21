Sözcü TV'nin genel yayın yönetmeni belli oldu

15 Mart’ta yayın hayatına başlaması beklenen Sözcü TV'nin kadrosu da netleşiyor.

Gerçekgündem'in haberine göre, gazetenin uzun yıllardır köşe yazarı olan Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'nin Genel Müdür'ü olarak göreve başlayacağı öğrenildi. Kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini Korcan Karar üstlenirken, ana haber bültenini sunma görevi de Karar'a verildi.

Hafta sonu haberleri için Ümit Zileli'nin görevlendirildiği belirtilirken Haber Müdürü olarak ise Burak Ersemiz ile el sıkışıldı. Sözcü TV'nin BBN Türk'ten de bir spiker ile anlaştığı ifade edilirken, kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında tanınmış isimlerle de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.