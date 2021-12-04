Sözcü gazetesinden zorunlu 'zam' açıklaması: 'Sözün bittiği yerdeyiz'

Sözcü gazetesi bugün 'zorunlu' olarak zam kararı aldığını, gazetenin fiyatının 2,5 TL'ye çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi

Sözcü gazetesi artan maliyetleri gerekçe göstererek zam kararı aldığını duyurdu.

"Sözün bittiği yerdeyiz" denilen duyuruda, "Anlayışınıza sığınarak 50 kuruş zam yaptık" ifadesi kullanıldı.

Gazete artık 2,5 liradan satılacak.

Haber

Tanju Özcan: ‘Ben de olsam Erdoğan'a borçlu olurdum'