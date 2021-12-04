Sözcü gazetesi artan maliyetleri gerekçe göstererek zam kararı aldığını duyurdu.
"Sözün bittiği yerdeyiz" denilen duyuruda, "Anlayışınıza sığınarak 50 kuruş zam yaptık" ifadesi kullanıldı.
Gazete artık 2,5 liradan satılacak.
Çağdaş Gökbel - İrlanda
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sözcü gazetesinden zorunlu 'zam' açıklaması: 'Sözün bittiği yerdeyiz'
Sözcü gazetesi bugün 'zorunlu' olarak zam kararı aldığını, gazetenin fiyatının 2,5 TL'ye çıktığını duyurdu.
Haber Merkezi
Sözcü gazetesi artan maliyetleri gerekçe göstererek zam kararı aldığını duyurdu.
"Sözün bittiği yerdeyiz" denilen duyuruda, "Anlayışınıza sığınarak 50 kuruş zam yaptık" ifadesi kullanıldı.
Gazete artık 2,5 liradan satılacak.