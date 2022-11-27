Söz yazarı CHP'ye geçti, Erdoğan sahneye çıkış şarkısını değiştirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nca Galatasaray NEF Stadı'nda düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında Kıraç’ın “Endamın Yeter” şarkısıyla sahneye çıktı.

Erdoğan'ın bundan önceki programlarında kullandığı “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını kullanmamasıysa dikkat çekti.

"Beraber yürüdük biz bu yollarda" diye de bilinen şarkının söz yazarı Aşkın Tuna geçtiğimiz haftalarda CHP'ye katılmış, Tuna'nın parti rozetini Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.