'Gidiyorlarsa gitsinler' diyen Erdoğan bu kez 'Bizim şimdi doktorlara ihtiyacımız var' dedi

Daha önce hekimlere yönelik “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözleri tepki çeken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu kez "bizim şimdi doktorlara ihtiyacımız var" dedi.

Erdoğan AKP Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Kamu Özel İşbirliği projelerini savundu.

Şehir hastanelerini öven Erdoğan bu hastanelerin her kente yapılması gerektiğini öne sürdü.

Erdoğan sağlık alanına ilişkin "Fiziki imkanlarımız yerinde. Bizim şimdi doktorlara ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Erdoğan bunun için profesörlere "yetiştireceksiniz" dediğini söyledi.

Erdoğan konuşmasında ayrıca "CHP bizim önümüzü tıkamamış olsaydı, biz Marmaray'ı dört yıl daha erken bitirecektik" ifadesini kullandı.

"Marmaray'da delip geçtik, Artvin'de de yine dağları delip geçtik. Türkiye'de iktidarımızdan önce böyle raylı sistemler, tüneller vesaire pek yok. Bu tünelleri biz geldik ve yaptık" diyen Erdoğan, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "beşli çete" ifadesini hedef aldı.

'Adamlara lakap da takmışlar, beşli çete diyorlar'

Erdoğan şunları kaydetti:

"Şimdi bizim beyefendi bu işi anlamıyor, bilmiyor. Bu kamu-özel iş birliğidir. Para senin kasandan çıkmayacak. Nereden çıkacak? İş adamı, yatırımcı diyor ki 'ben parayı bulacağım, sen de bana şu işi ver.' Ne kadarlığına ver? Onun ihalesini yapalım. 10 seneliğine mi, 15, 25 seneliğine mi verirsin, pazarlığı yapalım ver.

İstanbul'da İGA Havalimanı. Dünyanın en önde gelen havalimanlarından bir tanesi. 2041'e kadar şu andaki işletmeciler burayı işletecek. Bizim cebimizden buraya bir kuruş para çıkmadı. Parayı onlar getirdi, onlar yaptı. Şu anda da dünyanın ilk üç havalimanından bir tanesi. Buradan bize belli de bir ücret ödemesi de yapıyorlar. Kafa bu kafa. Onlar ne yapıyor? 'Sakın buraya kimse gelmesin dışardan, eğer bak bu ihalelere falan girerseniz ondan sonra parayı alamazsınız.' Bir ülkenin ana muhalefeti böyle konuşur mu, bunları söyler mi? Yol yapana söylüyor, hastane yapana söylüyor, 'sakın bu işlere bulaşmayın, aksi takdirde bunun altında kalırsınız' diyorlar. Tabii onu dinleyen bir iktidar yok. Biz işimize bakıyoruz. Adamlara lakap da takmışlar, 'beşli çete' diyorlar. Bunu söylediğin zaman bu ülkede yabancı sermaye gelip yatırıma girer mi, girmez. Bütün bunlara rağmen şu andaki iktidara yerli ve yabancı girişimciler güvendiği, inandığı için giriyor. İşte İstanbul Havalimanı böyle yapıldı. Covid döneminde dünyanın bütün havalimanları stop ama bizimki şakır şakır çalıştı. Hiç durma yok."



