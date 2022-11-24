Bakan Koca istifa eden hekim sayısını açıkladı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunumunda yer alan bilgilere göre, 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ve bin 955 hekimin istifa etti. Koca, "Sağlıkta Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız" dedi.

Nöbet sonrası izni zorunlu hale getirdiklerini öne süren Koca, "İntörn hekimler ve diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencilerine yapılan ödemeler asgari ücret düzeyine çıkarıldı. Esas yükü çeken asistan hekimlerimizin aylık nöbet sayıları sınırlandı. Nöbet sonrası izin zorunlu hale getirilerek daha insani bir çalışma ortamı sağlandı. Bununla birlikte bazı branşlarımızda hekim artışına hala ihtiyacımız olduğunu ifade etmeliyim" dedi.

OECD verilerine göre sağlık personeli açığının devam ettiğini kaydeden Koca, "Hemşire ve ebe sayımızı daha yüksek bir hızla artırıyoruz; ancak hala OECD ortalamasının oldukça gerisindeyiz. Son 20 yılda kamu cari sağlık harcamasının oranı Amerika’da 2,5 kat, OECD’de neredeyse 1,5 kat artarken, sağlıktaki bütün gelişmelerle birlikte bizde belirgin bir artış olmamıştır. 2023 yılında Bakanlık yatırımlarının kamu içindeki artışına kendi imkanlarımızla inşa ettiğimiz şehir hastaneleri de dahildir" diye konuştu. (ANKA)