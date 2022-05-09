Soylu'yu karşılamak için Gemlik'e gelen vali firma sorumlusunu azarladı: 'Martaval okuyorsun'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu karşılamak üzere pazar günü Gemlik ilçesine giden Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın doğduğu, Umurbey Mahallesi’ndeki evde yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.
DHA'nın haberine göre, yüklenici firma sorumlusundan çalışmalarla ilgili bilgi alan Canbolat, restorasyonun planlanan sürecin gerisinde devam etmesine tepki göstererek firma sorumlusunu azarladı.
'Martaval okuyorsun, beni ağır konuşturmayın'
Canbolat firma sorumlusuna şöyle dedi: