Ali Koç stat önünde polisi azarladı: Ne yapıyorsun?

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi son antrenman Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. İdman öncesinde stat girişinde Fenerbahçe Başkan Ali Koç, bir taraftarın stada alınmadığını görünce arabasından inerek duruma müdahale etti.

Twitter'da "komutanfener" isimli kullanıcının paylaştığı videoda arabasıyla stada girmek üzere olan Ali Koç'un, bir taraftarın polis tarafından stada alınmamasına sinirlendiği görüldü.

Arabasından inen Koç, polise "Memur bey, ne yapıyorsun!" diye seslendi. Polisin "Başkanım buradan girişler yasak" demesi üzerine Koç, içeri alınmayan taraftar için "Kulübe alıyorum ben, ofisime" ifadelerini kullandı ve taraftarın stada girişine izin verildi.