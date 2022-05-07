İmamoğlu'ndan Ali Koç'a: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum

Ali Koç'a yanıt veren İmamoğlu, 'İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum' dedi.

Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medyada Fenerbahçe tribününden bir fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, "Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, İmamoğlu'na seslenerek, "Umarım, Fenerbahçe taraftarının Sayın Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" demişti.

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Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Umarım hatırlatma günleri gelmez