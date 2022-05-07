Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Umarım hatırlatma günleri gelmez

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamada bulundu.

"Fenerbahçe'yi dışarıdan bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Devleti gözüne kestirmiş bir terör örgütüyle nasıl mücadele ettiğimizi dünya biliyor" diyen Koç, "Umarım, Fenerbahçe taraftarının Sayın Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Sayın İmamoğlu, Divan Başkanımız Uğur Dündar'a 61 numaralı formayı art niyetle vermedi. Bu ilden gelen insanların genelleme yapmıyorum ama enteresan özellikleri var. A Milli Takım Teknik Direktörü (Şenol Güneş), Fenerbahçe Stadyumu’na maça bordo mavi kravatla gelir. Şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı da, bordo mavi kravatla gelir. Kime ne anlatıyorsunuz?" ifadesini kullandı.