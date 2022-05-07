CHP'de Ekrem İmamoğlu istifası: Fotoğrafı eleştirdi diye...

CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Yöneticisi Mete Duringa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde yandaş isimlerle fotoğrafının çıkmasına tepki göstermiş, "Bu fotoğrafa yapılan açıklama Ekrem İmamoğlu destekçilerini enayi yerine koymaktan başka bir şey değil. Nagehan Alçı gibi geçmişi karanlık şahısların size karşı söylemleriyle mücadele ederken hapsedilen insanlar var bu ülkede" ifadesini kullanmıştı.

Bu paylaşımı nedeniyle CHP'den aranarak istifasının istendiğini belirten Duringa, partiden istifa ettiğini gösteren e-devlet görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı, duruma tepki gösterdi.