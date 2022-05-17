Soylu’ya 'yargılanacaksın' dediği için gözaltına alınan Hanife Yıldız serbest bırakıldı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Cumartesi Anneleri ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası'nın dair Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapmıştı.

Açıklamaların ardından, gözaltında kaybedilen Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösteren Yıldız, “Süslü Sülo bir gün sen de yargılanacaksın” dediği için darp edilerek gözaltına alınmıştı.

Yıldız ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.