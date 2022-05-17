Soylu’ya 'yargılanacaksın' diyen Cumartesi Annesi gözaltına alındı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Cumartesi Anneleri ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası'nın dair Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, açıklama öncesinde polisler, HDP Küçükçekmece İlçe Eşbaşkanı Gülsüm Öztürk’ü, tutuklu yakınlarının her hafta gerçekleştirdiği Adalet Nöbeti eylemine getirilen yasağı gerekçe göstererek açıklamanın yapılacağı alana almak istemedi. Polislere tepki gösteren Öztürk, polisin engellemesini aşarak alana girdi.

“Cezasızlık Suçun Tekrarına Yol Açar. Cezasızlığa Son, Adalet İstiyoruz” yazılı pankartının açıldığı açıklamada, gözaltında kaybedilenlerin fotoğrafları ile “Hatırlamak, yüzleşmeye ve hesaplaşmaya çağrıdır. Hatırlıyoruz, Hatırlatıyoruz!” dövizi taşındı. Açıklamaya, HDP ve CHP milletvekilleri de katıldı.

Açıklamaların ardından, gözaltında kaybedilen Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız da söz aldı. Yıldız cezaevindeki tutuklulara selam göndererek konuşmasına başladı. Yıldız, “Düşünün ki 27’nci yılındayız, Galatasaray Lisesi önündeki yerimiz bize yasaklanmış, biz de adalet var diye adaletin yerine gelmişiz. Adalet, adaletsizlerin elinde. Adalet ancak adaletlilerin elinde olursa bizim kayıplarımız bulunur” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösteren Yıldız, “Süslü Sülo bir gün sen de yargılanacaksın” dedi.



Açıklamanın ardından Yıldız, polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Yıldız’ın yere düşürülerek zorla gözaltı aracına bindirilmek istendiği esnada çevrede bulunan yurttaşlar ve insan hakları savunucuları polislere tepki gösterdi. Yıldız’ın Çağlayan Polis Karakolu’na götürüldüğü öğrenildi.