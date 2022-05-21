Soylu'ya seslendi: 'Tüm Atatürkçüler uzaklaştırıldı, yeni cemaat yerleştirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılan atamalara ilişkin CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

"Bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nda tayinler açıklandı. Tüm Atatürkçüler hem İstihbarat Komutanlığı'ndan hem de İstihbarat Başkanlığı'ndan uzaklaştırıldı. Birçoğu il dışına gönderildi…" diyen Bakan, "Jandarma istihbaratta bilhassa üst komuta kademesinde cemaat yapılanması kurulduğu iddialarını hassasiyetle takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Murat Bakan, Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Süleyman Soylu gözümüz üzerinde. Ne zaman akıllanacaksınız? Dün FETÖ’ye teslim ettiğiniz ülkeyi bugün başka cemaatlere teslim ediyorsunuz. Kula kulluk edenlerin yaptıklarından ders almadınız mı? Jandarmanın tarihinde yok perşembe günü tayin açıklamak, genelde cuma günü açıklarlar. Tarih çok önemli bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Yaptığı tüm icraatlar gibi atamalar da yine Atatürkçüler aleyhine" diye konuştu.