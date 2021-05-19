Soylu'ya önerge: Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edildi mi?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edilip edilmediğini sordu.

ANKA'nın haberine göre Başarır, Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na konuyla ilgili dört soru önergesi verdiğini bildirdi. Başarır'ın önergesinde İnternethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık’a 2017 yılında İçişleri Bakanlığınca polis koruması verilmesi, ülkücü mafya Sedat Peker’e koruma tahsis edilmesi, intihar eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'la ilgili Peker'in dile getirdiği iddialar ve Panama’da varış noktası Mersin Limanı olan bir konteynerde muz kutuları içine saklanmış 616 paket kokainin yakalandığı operasyona ilişkin sorular yer aldı.

'Soylu istifa etmelidir'

Başarır şunları söyledi:

“Söylenilenlere göre, 2017 yılında da yandaş gazeteci Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edilmiş. Hadi Özışık’a da organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e verildiği gibi koruma polisi tahsis edilmiş midir? Verilmişse hangi nedenlerden ötürü verilmiştir? Süleyman Soylu bu soruları yanıtlamalı. Eşinden şiddet gören kadınlarımız, tehdit alan vatandaşlarımız koruma alamazken bu isimlerin ayrıcalığı ne ki koruma polisi tahsis ediliyor? Türkiye Cumhuriyeti’nin kolluk güçleri, 84 milyonu korumakla mı yoksa iktidara yakın gazeteci, iş adamı, organize suç örgütü liderlerini korumakla mı görevli?

Tüm bu iddialar ve belgeler, ‘Parti Devleti’ olduğumuzun bir göstergesidir. Süleyman Soylu, savcılığa suç duyurusunda bulunsa bile hâlâ görevde. Sen o koltukta oturdukça, bu olaylar şeffaf bir şekilde araştırılamaz. Soruşturmaların salahiyeti açısından Süleyman Soylu istifa etmelidir.”

Özışık 'kovuldu' iddiası

Hadi Özışık'ın tv100'deki programından kovulduğu iddia edildi.

Medya Koridoru'nda yer alan iddiaa göre, tv100'de yayınlanan "Sağlı Sollu" programının yorumcularından olan Hadi Özışık'ın programla ilişiği kesildi.

Ne olmuştu?

Yayımladığı videolarla bazı iddialar ortaya atan ülkücü mafya Peker, kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında aracılık yaptığı iddialarını yalanlayan gazeteci Hadi Özışık’la görüşme kayıtlarını yayınlamıştı.

Peker, yayınladığı videoda Özışık'a ilişkin şu aktarımda bulunmuştu:

"Sen 5 ay önce Hadi Özışık'a 'Ben onu severim' demedin mi? Ne değişti? Bu kadar kısa sürede ne değişti? Sen benim koruma polisi mi vermedin mi, sen uzatmadın mı ondan sonraki senede? Temiz Süleyman, temiz Süleyman, daha konuşacağız, bitmedi."

Peker videoları için Süleyman Soylu ile görüştüğü iddia edilen Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık ile ilgili bu kaydın ortaya çıkmasının ardından Soylu "arabuluculuk" iddiasını yalanlayarak Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini belirtmişti. Bakan Soylu, Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Hadi Özışık da Twitter hesabından yayınladığı açıklama ile özür dilemiş ve açıklamasında, Peker ile kendi inisiyatifiyle görüştüğünü belirterek Bakan Soylu'nun bu görüşmelerden haberinin olmadığını kaydetmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında "iftira ve hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.