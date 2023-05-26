Soylu’ya kalp işareti yapan gence gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gezi düzenledi. İddiaya göre Soylu'nun gezisi sırasında karşısına geçip Millet İttifakı'nın sembolü haline gelen "kalp işareti"ni yapan genç yaka paça gözaltına alındı.

Gencin arabaya bindirilmesi çevredekilerin kameralarına yansıdı.

Genci kamera kaydına alan vatandaş; "Sadece kalp işareti yaptı adamı döve döve arabaya alıyorlar. Adam hiçbir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.

Genç, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla serbest bırakıldığını duyurdu.