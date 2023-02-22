Soylu'ya 'İçişleri Bakanlığı Ak Gençlik Ocakları' yazılı araç kartı sorusu

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, dün bir aracın ön camında görünen “T.C. İçişleri Bakanlığı. Ak Gençlik Ocakları. Mersin İl Başkanlığı. Plaka no 06CBR285” yazılı kartı Meclis gündemine taşıdı.

Gökçel, İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Önergeye, aracı ve camında bulunan kartın fotoğrafını da ekleyen Gökçel, Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

'Araç sahibi hakkında işlem yapıldı mı?'

“Bakanlığınız tarafından derneklere araç kartı tahsis edilmekte midir? Derneklerin araç kartı kullanma yetkisi var mıdır? İçişleri Bakanlığı ibaresini yasadışı şekilde kullanan araç sahibi hakkında işlem yapılmış mıdır, yapılması düşünülmekte midir? Araç kartı kullanım mevzuatına göre kimlerin araç kartı kullanma yetkisi vardır? Anılan kart sahibi aracın ‘geçiş üstünlüğüne sahip araç’ hüviyeti de var mıdır? Anılan kart sahibi aracın kullanıcısı kimdir? Araç kimin üzerine kayıtlıdır?” (ANKA)