Soylu'ya '3 bin polise soruşturma açıldı' iddiasına dair soru önergesi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı’na ‘bölge sistemi’ getirildi. Yönetmelik ile Türkiye 2 bölge 4 gruba ayrılarak polislerin meslek hayatında en az 5 hatta 7-8 kere zorunlu tayin edilmesinin önü açıldı. Yönetmelik pek çok polis memuru tarafından eleştirildi, sosyal medyada yönetmeliğin iptaliyle ilgili talepler ifade edildi. Eleştirilerini dile getiren, sosyal medya üzerinden düşüncelerini ifade eden yaklaşık 3 bin polis memuru hakkında idari soruşturma açıldığı öne sürüldü.

CHP Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Önergedeki sorular şöyle: