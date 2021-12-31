Soylu'nun uyuşturucu taşıyan uçağın sahibiyle fotoğrafı çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Brezilya'da 1,3 ton uyuşturucu taşırken yakalan uçağın sahibi olan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ACM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özkan'la da fotoğrafı çıktı.

Brezilya'da 1300 kilo kokainle yakalanan Türk uçağının pilotu Veli Demir, geçtiğimiz haftalarda üç aylık tutukluluğun ardından serbest bırakılmış uçakta yer alan İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes'sa cezaevinde ölmüştü.

İki gün önce de ACM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özkan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmış ancak kısa sürede salınmışlardı.

Özkan'ın gözaltında bulunduğu sırada kendisine ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından Soylu ve Ethem Sancak'la görüntüleri paylaşılmıştı. Özken serbest bırakılınca görüntüler silinirken hesapsa "gizli" duruma getirildi.

Öte yandan Oda TV'nin haberine göre ACM Holding sahibi Şeyhmus Özkan ve çalışanları serbest kalmasının hemen ardından aynı hesaptan serbest kalma görüntüleri paylaşıldı.

Odatv’ye konuşan Şeyhmus Özkan, söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını, kendi hesabının 6 aydır kapalı olduğunu söyledi.

Özkan’ın kız kardeşi Çiğdem Özkan 2015 genel seçimlerinde Diyarbakır’dan AKP milletvekili aday adayı olmuştu. Çiğdem Özkan bu dönem Ethem Sancak’la birçok kez bir araya gelmiş ve bu görüşmelerin fotoğraflarını Facebook’ta paylaşmıştı.