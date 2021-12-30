Sedat Peker'in beyanlarıyla gündeme gelen Taner Ay öldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle fotoğrafları bulunan Taner Ay öldü.

Gerçek Gündem'in haberine göre Ay Bulgaristan'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu öldü.

Beştepe’den, Özel Harekât Dairesi’nden, Yargı Yılı açılış töreninden paylaştığı fotoğraflarla bilinen Ay'ın Osmanen Germania adlı suç örgütünün yöneticisi olduğu iddia ediliyordu. Almanya merkezli Osmanen Germania, 2018 yılında uyuşturucu ve silah ticaretinin yanı sıra fuhuş ve insan ticareti suçlamalarıyla kapatılmıştı.

Almanya basınında Taner Ay’ın Osmanen Germania’nın Duisburg temsilcilerinden olduğu yönünde haberler çıkmış, ülkücü mafya lideri Sedat Peker de yayımladığı videolardan birinde AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Metin Külünk’ün Osmanen Germania’ya para yolladığını söylemişti.

Peker'in beyanları

Almanya’da bir çok ticari işletmesi olan ayrıca Almanya’nın en büyük hastanelerinden City Klinik Şehir Hastanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Taner Ay, "Kırşehir Belediyespor’u süper lige çıkaracağını" söylemişti.

BAE'den yayınladığı videolarında Sedat Peker'in, “Metin Külünk söyledi ben de para gönderdim” dediği ve Almanya’da 2016’dan bu yana yasaklı olan “Osmanen Germania” (Almanyalı Osmanlılar) derneğinin yöneticilerinden Taner Ay’ın, dönemin Başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı masada oturarak çay içtiği bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla, mafya lideri Peker’in para gönderme mevzusunda Taner Ay’ı işaret ettiği ulusal basında geniş yer bulmuştu.

Taner Ay’ın Soylu, Külünk, Çavuşoğlu, Fidan ve Tatar gibi devlet yöneticileriyle sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşımları dikkat çekmişti.

Ay, Fidan’la fotoğrafını “Hakan Abim’le beraber” notuyla paylaşmıştı.

Ay, paylaşımının yer bildiriminde Özel Harekât Daire Başkanlığı’nı göstermiş. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar’a Ay’la birlikte çektirdiği fotoğrafının sorulması üzerine Tatar “tanımam” demiş, ancak daha sonra Ay’la çekilmiş başka fotoğrafları yayımlanmıştı.

Ay, sosyal medyada hakkında çıkan suç örgütü iddialarının yayılması üzerine kendi sosyal medya hesabına “Fotoğraflarımdaki kişi ve kuruluşlarla ne bir iş birliği ne bir ihale ne bir kazanç ne bir imtiyaz hakkı tanınmam söz konusu dahi değildir” notunu eklemişti.