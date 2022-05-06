Soylu'nun 'Türklerin suç oranı Suriyelilerin iki katı' sözleri Bakanlık sitesinde sansürlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün katıldığı canlı yayında Türk vatandaşlarının suça karışma oranının Suriyelilerden iki kat fazla olduğunu belirten sözleri ve devamındaki açıklamaları İçişleri Bakanlığı sitesinde sansürlendi.

"2021 rakamlarına göre her 100 Türk vatandaşından 2,1'inin çeşitli asayiş olaylarına karıştığı, her 100 Suriyeliden 1,3'ü karışmış, neredeyse yarı yarıya. Bu oradan yıllardan beri sürüyor" diyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama öyle bir büyütüyorlar ki sabahtan akşama kadar, afedersiniz bütün röntgeni Suriyeliler çekiyor. Ya şimdi ben selfie çekiliyorum. Kötü niyetli olsanız, selfie çekildiğim zaman arkamda bir kadın olsa, selfie'yi yayınlasa... 'Ya bak bu kadını röntgenliyor.' Ya böyle bir ahlaksızlık var mı ya? İsterseniz bu meselelerdeki keraimlerimiz de var. Hangi uyruktan ne kadar olduğunu kamuoyunun önüne koyalım. Bu ayıp."

Sunucu: Türk vatandaşlarından fazla değil oran diyorsunuz Sayın Bakanım

Soylu: Türk vatandaşlarının yarısı.

Bu sözlere Bakanlık sitesinde yer yok

Soylu'nun bu açıklamalarının önemli bir bölümü kendi bakanlığının sitesinde yer almadı.

Bakanlık sitesinde yer alan tek kısım şöyle:

"Yabancı uyrukluların, Türk kadınlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı iddialarına ilişkin Bakanımız Sn. Soylu, "Affedersiniz bütün röntgeni Suriyeliler çekiyor. Şimdi ben selfi çekiyorum, kötü niyetli olsanız, selfi çektiğiniz zaman arkamda bir kadın olsa, bunu yayınlasam, 'Ya bak bu kadını röntgenliyor mu?' Böyle bir ahlaksızlık var mı? İsterseniz, bu meseleler ceraimlerimizde var, hangi uyruktan ne kadar olduğunu kamuoyu önüne koyalım?" diye konuştu."

Bakanlık söz konusu açıklamadaki Türk vatandaşlarının suç oranının Suriyelilerin iki katı olduğu bölümüne resmi sitesinde yer vermedi.