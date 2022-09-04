Soylu'nun hedef gösterdiği öğretmen: Can güvenliğim yok

Özel sektör öğretmenlerinin geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapmak isteği ve polisin müdahale ettiği basın açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınan öğretmen Betül Koca'nın HDP pankartı önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Koca, Soylu’nun paylaştığı fotoğrafın kendisinin özel fotoğrafı olduğunu ve sosyal medyasından alındığını kaydederek şunları söyledi:

“Birçok tepkisellikte bunu provoke edecek, manipüle edecek bir şey bulmaya çalışıyorlar. Burada da çok alelacele davranılmış, sosyal medyamdan bir fotoğraf alınmış ve paylaşılmış.

Bu çok üzücü. Neden üzücü? Daha hukuku bilen, daha eğitim politikalarına hakim bir İçişleri Bakanı olmasını tercih ederdik. Ama ne yazık ki burada, ‘Doğrudan bir hedef bulalım, bunu da seçim malzemesi yapalım’ gibi yaklaşılmış. Ama kamuoyu artık bunu tabii ki dikkate almadı.”

'Can güvenliğim yok'

“Fişlenecek durumum olduğunu düşünmüyorum, yaptıklarım Anayasa’ya aykırı değil” diyen Koca, Soylu’nun öğretmenlerin demokratik haklarını kullanmasını suç gibi göstermeye çalıştığını belirtti. Koca, “Muhalif olan ve onaylanmayan herkes bugün hedef halinde” dedi.

Koca, Bakan Soylu hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, “Bir can güvenliğim yok. Devlet erkânı tarafından, malum ki hedef haline getirildim. Buna dair bir suç işliyor. Benim öğrencilerim, velilerim var. Onlarla bağımın koparılmasına yönelik bir şey bu. Bizler, işini severek yapan, aşkla gönüllü yapan öğretmenleriz. Ne olursa olsun mesleğimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu yapılan, bu ülkenin geleceğine vurulmuş bir darbe” diye konuştu.