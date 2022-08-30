Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası eyleminde öğretmenlere yönelik müdahaleye dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımını alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise polis müdahalesinde gözaltına alınan öğretmenin fotoğrafını paylaşarak, öğretmeni hedef gösterdi.

Soylu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni 'troll' yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; FETÖ'nün ayak izinden yürümen, HDPKK'ya sevgin, CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman.

Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?

Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç."