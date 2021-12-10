Soylu'nun 'DHKP-C, MLKP, MKP' açıklamasına İmamoğlu'ndan yanıt: Psikolojisi bozulmuş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sayı da vererek İBB'ye işe alınanlara ilişkin çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Soylu'nun bu sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

"Ne demiş sayın bakan? 'İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 575 kişi çalışıyor' dedi. Yani 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor. Bu ilk değil. Ben ilk gün cevap verecektim ama bekledim. Gelip o 575 kişiyi alacaklar sandım. Terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak sonuçta" diyen İmamoğlu, "Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil. Meclisteki tutumu tavrı, davranışları, kavga etme biçimi, psikolojik ruh hali açısından burdan çağrı yapıyorum. Ciddi bir öneride bulunuyorum. Ciddiye alınsın istiyorum. Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili analiz yapsınlar. Çünkü Türkiye'nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insan bu haldeyse, İçişleri Bakanlığımız tehlike altında demektir" ifadesini kullandı.

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirtmiş, "Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" demişti.