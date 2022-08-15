Soylu’nun avukatından açıklama: 'Müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca yaptığı açıklamada, Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'in Soylu'nun sigorta şirketi bağlantılarına ilişkin kaleme aldığı yazıya yanıt verdi.

Kızılca, yazıda müvekkili ile ilgili "tamamen algı oluşturmaya yönelik ve müvekkilinin kişilik haklarını hedef alan ifadelerin yer aldığını" iddia etti.

Kızılca, "Tüm hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Avukat Kızılca'nın açıklamasına konu olan köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sigorta şirketi ortaklığı olduğu ve bakanlık görevi sürerken şirket faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilmişti.

Toker yazısında Süleyman Soylu ve Engin Levent Soylu'nun 2021 başına ortak kurduğu "Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş." şirketinden bahsederek "Toplam 100 bin TL sermayeyle kurulan Esigortan'ın, son yedi ayda tanınmış sigorta şirketlerinden ardı ardına aldığı acentelikler Ticaret Sicil Gazetesi'nde kayda geçmiş." demişti.