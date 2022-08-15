Soylu’nun şirketi Türkiye Sigorta acentesi oldu

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sahibi olduğu sigorta şirketiyle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Toker, Süleyman Soylu ve Engin Levent Soylu'nun 2021 başına ortak kurduğu "Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş." şirketinden bahsederek "Toplam 100 bin TL sermayeyle kurulan Esigortan'ın, son yedi ayda tanınmış sigorta şirketlerinden ardı ardına aldığı acentelikler Ticaret Sicil Gazetesi'nde kayda geçmiş." dedi.

Toker'in yazısı şu şekilde:

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"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sigorta şirketi ortaklığı olduğu ve bakanlık görevi sürerken şirket faaliyetlerini sürdürdüğü, bir sır değil. (Soylu, poliçe basan yazıcıdan çıkan sese duyduğu sempatiyi Habertürk TV yayınında meslektaşlarımıza açıklamıştı.)

(Bir ayağı iş dünyasında olan bazı bakanların, kamu görevi olan bakanlık ile özel sektördeki işlerini birlikte yürütmesi, neredeyse kanıksanmış durumda.)

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Soylu'nun, kurucusu olduğu ilk aile şirketi Engin Sigorta'daki pay devrini, bu köşede duyurmuştuk. Bununla birlikte Bakan Soylu'nun, 2021 yılı başında, Engin Levent Soylu ile birlikte kurduğu yeni şirketi, Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş.'deki ortaklığı sürüyor.

Ticaret Sicil Gazetesi herkese açık. Toplam 100 bin TL sermayeyle kurulan Esigortan'ın, son yedi ayda tanınmış sigorta şirketlerinden ardı ardına aldığı acentelikler Ticaret Sicil Gazetesi'nde kayda geçmiş.

Esigortan'ın aldığı son acentelik, kendisini “prim üretiminde sektör lideri” olarak tanımlayan şirketten gelmiş: Türkiye Sigorta A.Ş.

Türkiye Sigorta'nın sigortan'ı “vekil tayin ettiğine ilişkin” karar, 10 Ağustos 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış.

BİRLEŞME TANITIMI SARAY'DA YAPILDI

Türkiye Sigorta A.Ş., Eylül 2020'de kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesiyle kuruldu. Vakıfbank bünyesindeki Güneş Sigorta; Ziraat Bankası ile Halkbank bünyesindeki Ziraat Sigorta ile Halk Sigorta'yı devraldı. (Yanısıra Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik, Vakıf Emeklilik şirketleri de.)

Türkiye Sigorta'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı kompleksindeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum” demişti.

TÜRKİYE VARLIK FONU'NDA

Şirketin yüzde 81.10 payı Türkiye Varlık Fonu'nun kurduğu TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye ait. Kalanı Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

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Devirlerle birlikte Güneş Sigorta'nın ticari ünvanı Türkiye Sigorta A.Ş. oldu. Türkiye Sigorta'nın 2021 Faaliyet Raporu'ndan bazı veriler:

Aktif büyüklük: 14.3 milyar TL

Prim üretimi: 11.8 milyar TL

Aktif müşteri: 5.8 milyon

Net kârı: 1.1 milyar TL

Pazar payı: 13.4

ACENTE GELİRİ

Daha önce Engin Sigorta'nın çok büyüdüğü yönündeki haberlere, şirketten sert bir açıklama gelmişti. Şirket gelirlerine ilişkin detaylı bilgi de verilen o açıklamadan bir bölüm:

“Sigorta acentelerinin, ana şirket adına düzenledikleri poliçelerden elde ettikleri komisyon gelirleri haricinde herhangi bir gelirleri yoktur. Acentenin kârlılığı da komisyon gelirlerinden tüm giderlerin düşülmesiyle hesaplanır."

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Yeni şirket Esigortan'ın aldığı acenteliklerin mali ölçeğini de taraflar açıklamadan bilmek mümkün değil. Kaldı ki, kamu görevi ile özel sektör işinin birlikte yürütülmesinin bu kadar kanıksanmışlığı yanında çok da önemli değil.