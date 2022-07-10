Soylu'dan su baskınlarına yönelik maddi destek açıklaması

Dün İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak yağışın bazı bölgelerde sele dönüşmesiyle birlikte çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Yaşanan su baskınlarına dair açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, su baskını yaşanan ev ve iş yerlerine nakdi yardımda bulunulacağını açıkladı.

Soylu'nun konuya dair açıklaması şöyle:

"Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacak. İlk etapta evleri su basanlara 5 bin, iş yerleri su basana 10 bin nakit elden verilecek."