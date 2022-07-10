İstanbul'da fabrika sular altında kaldı, 4 işçi mahsur

Esenyurt'ta gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Haramidere'de yaşanan taşkın sonucu Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Akçaburgaz Mahallesi'nde su basan fabrikada ise 4 işçinin mahsur kaldığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Akçaburgaz Mahallesi 3137 Sokak içerisinde bulunan bir fabrikada ise 4 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Yağış nedeniyle fabrika sular altında kalırken, elektrik kaçağı ihtimaline karşı işçilere müdahale edilemediği öğrenildi.