Soylu'dan 'sansür yasası' savunması: 'Daha katısı Almanya’da var, Fransa’da var'

Kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya’da var, Fransa’da var" dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 44. Küresel Mahremiyet Asamblesi Konferansı'nda konuşan Soylu, sansür yasasını savundu.

Kimi Avrupa ülkelerinde söz konusu yasadan daha ağır yasalar olduğunu söyleyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya’da var, Fransa’da var. Hatta İngiltere'de öyle bir yasa hazırlığı var ki hükümet kurulabilse o yasayı geçirebilecekler. Demokrasinin ve özgürlüğün rafa kalktığını ifade edebileceğimiz bir yasa hazırlığı var. Duran adam eylemi vardır. İngiltere’de bu yasayla, bu yasaklanıyor. Herhangi bir tren yolunda eylem söz konusu olabilecekse kamu düzeni ve devlet güvenliği açısından bunlar da yasaklanıyor.

Elbetteki ülkeler bu özellikle teknoloji ve veri konusundaki yapılan saldırılara karşı birtakım tedbirler almaya çalışıyorlar. Bu kendi ülkemiz tarafından veya bu egemenliğin karşısında duran ülkeler tarafından yapıldığı andan itibaren uluslararası sistem hemen o ülkeleri farklı kodlamaya ve şekillendirmeye başlıyor. Bunla karşı karşıyayız ve bu çifte standarttır."

'En büyük tehdit, özgürlüğün güvenlik gerekçesiyle sınırlandırılmasıdır'

'Güvenlik gerekçesiyle bireysel özgürlük alanından tasarruf edilemeyeceğini' söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"Kişisel veri ve birey özgürlüğünün karşısındaki en büyük tehdit, özgürlüğün güvenlik gerekçesiyle sınırlandırılmasıdır. Güvenliğin, bireyin özgürlük alanını korumak için var olduğu, güvenlik gerekçesiyle bireysel özgürlük alanından tasarruf edilemeyeceğinin temel alınması gerekir."