Bu nasıl sansür kararı? İş çığrından çıktı

"Erdoğan'ın danışmanının oğluna Dışişleri Bakanlığı'nda terfi" başlığı ve "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olarak görev yürüten Maksut Serim'in oğlu Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcısı yapıldı" spotuyla verdiğimiz atama haberine ilişkin mahkemeden tuhaf bir erişim engeli kararı geldi.

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar, Bakan Yardımcılığına atanan Yasin Ekrem Serim'in talebi üzerine alındı.

Serim'in avukatı, yukarıda özetlenen şekilde verilen habere ilişkin, "Haber ve sosyal medya paylaşımları ile müvekkili hakkında içerik ile uygun düşmeyen, tahrik edici, yalın bir okuyucuda husumet ve kuşku yaratıcı dil ve ifade kullanılmak suretiyle müvekkilinin kişilik haklarına saldırı teşkil eden, haber verme biçimi ile uyuşmayan, eleştiri sınırlarını aşan ifade ve haber verme hürriyetine mütecaviz paylaşımlarda bulunulduğu" iddiasıyla erişime engelleme talep etti.

Bu talebin ardından mahkeme, önemli bir atama kararını içeren söz konusu içeriğe ilişkin, "çalışıldığı, başvurucunun dış işleri bakan yardımcılığına atanmış olmasının haber değeri taşıdığına ilişkin olarak herhangi bir kuşku yoksa da haberin veriliş biçiminin, kullanılan dilin ve haber içeriğinin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olmaması gerektiği ancak gerek haber içerikleri gerekse de sosyal medya paylaşımları incelendiğinde başvurucuya yönelik suçlayıcı ve rencide edici ifadelere yer verildiği" iddiasıyla erişime engelleme kararı verdi.

Söz konusu haberde "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminden bu yana 'yol arkadaşı' olan, yıllarca başbakanlık örtülü ödeneğini teslim ettiği Maksut Serim'in oğlu Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu" ifadesi yer alıyordu.

Haberde yer alan bilgilerin hangisinin kişilik haklarına saldırı olduğu merak konusu olurken, haberi duyuran onlarca haber sitesi de benzer şekilde erişim engelleme kararına maruz kaldı.

Çığrından çıktı

Söz konusu karar aslında benzer birçok karardan yalnızca birisi. soL'un sadece ekim ayında şu ana kadar 23 ayrı haberine ilişkin mahkemeler tarafından erişime engelleme kararı verildi. Yani neredeyse her gün bir haberimiz, benzer gerekçeler öne sürülerek sansürleniyor.