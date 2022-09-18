Soylu'dan Peker'in danışmanına ilişkin paylaşım

Ülkücü mafya Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'un bugün sabah saatlerinde İstanbul'a getirildiği açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada Türk Polis Teşkilatı'nın Emre Olur'un teslim alınmasıyla ilgili paylaşımını alıntılarak yetkilileri tebrik ettiğini söyledi. Soylu paylaşımında, "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" dedi.

Peker'in danışmanı İstanbul'a getirildi

Emre Olur, sabah 09.15'te uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Havalimanındaki karakolda işlemlerinin ardından Olur'un, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği bildirilmişti.

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şimdilerde yaşamını Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdüren Sedat Peker adına açıklamalarda bulunan Olur'un, üç gün önce Arnavutluk'tan BAE'ye geçtiği ileri sürülmüştü.

Gazeteci Erk Acarer, burada oturum işlemleri yapılmayan Olur'un tekrar Arnavutluk'a gönderildiğini ifade etmişti. Türk güvenlik yetkililerine teslim edilip İstanbul'a getirildiğini belirttiği Olur'un Arnavutluk vatandaşı olduğunu belirten Acarer, deport kararına itiraz edildiği için kendisinin Tiran Havaalanı'nda tutulduğunu söylemişti.