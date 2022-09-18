Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan ülkücü mafya Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alındı.

Olur, sabah 09.15'te uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Havalimanındaki karakolda işlemleri devam eden Olur'un, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor.

Emre Olur'un gözaltı süreci

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şimdilerde yaşamını Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdüren Sedat Peker adına açıklamalarda bulunan Olur'un, üç gün önce Arnavutluk'tan BAE'ye geçtiği ileri sürülmüştü.

Gazeteci Erk Acarer, burada oturum işlemleri yapılmayan Olur'un tekrar Arnavutluk'a gönderildiğini ifade etmişti.

Türk güvenlik yetkililerine teslim edilip İstanbul'a getirildiğini belirttiği Olur'un Arnavutluk vatandaşı olduğunu belirten Acarer, deport kararına itiraz edildiği için kendisinin Tiran Havaalanı'nda tutulduğunu söylemişti.