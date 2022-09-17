'Sedat Peker'in kilit adamı Türkiye'ye getirildi' iddiası: Emre Olur kimdir?

Ülkücü mafya Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Peker'in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği, burada oturum izni vermeyen BAE tarafından önce Arnatvutluk'a gönderildiği, oradan da Türkiye'ye teslim edildiği iddia edildi.

İddiaları gündeme getiren isim Gazeteci Erk Acarer oldu.

Konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, Emre Olur kimdir sorusu gündemde.

"Bilgi güvenliği uzmanı" olduğu belirtilen 32 yaşındaki Olur, Peker'in basın danışmanı sıfatıyla gündem olmuştu.

Bir dönem iktidara yakın Beyaz TV'de yorumculuk da yapan Olur, şarkıcı Gökhan Özoğuz'a yönelik tehdidiyle de tartışma konusu olmuştu.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a "Belirli bir kesimin dışında kimse 15 Temmuz katliamını bir bayram olarak kutlamadı, kutlamayacak da. 15 Temmuz marşı nedir ya? 19 Mayıs günü İzmir Marşı söylenir ve söyletilmelidir!" diyerek tepki gösteren Özoğuz'u sosyal medya üzerinden tehdit eden Olur, "Elbet, İstanbul'un karanlık sokaklarında karşılaşacağız. İşte o zaman sana hangi sahibin kan vermeye gelecek? Göreceğiz tosun!" demişti.

Olur, Peker'in BAE günlerinde kimi açıklamalarını doğrudan paylaşan kişi olmuş, birçok isme Peker adına yanıt vermişti.