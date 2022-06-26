Soylu'dan Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında sosyal medyada Soylu hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Kızılca, Özel hakkında sözkonusu paylaşım nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını kaydetti.