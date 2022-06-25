Gri pasaport skandalında Soylu'yu suçlamıştı: Ersin Kilit tutuklandı

Türkiye'de 29 belediyenin adının karıştığı gri pasaportla insan kaçakçılığı olayında önemli rol oynayan Ersin Kilit, gittiği Malatya'da ‘insan kaçakçılığından’ tutuklandı. Kilit, 5 Kasım 2021'de Hannover mahkemesindeki ifadesinde, “Asıl suçlular Süleyman Soylu'ya bağlı birimler ve AKP'li belediyeler” demişti.

Geçen yıl Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nin “Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için ekip gönderiyoruz” diyerek, gri pasaportlarla Almanya'ya insan kaçırdığının ortaya çıkmasından sonra, birçok AKP'li belediyenin benzer işi yaptığı belirlenmişti.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Ordu'nun Korgan ilçesinden, gri pasaport ve sahte bir ‘resmi gezi’ ile Hannover'e gönderilen 49 kişinin Almanya’ya gitmesinde aracılık eden Ersin Kilit, 22 Haziran'da Malatya'da tutuklandı.

Kilit Almanya'da 5 Kasım 2021 günü yapılan duruşmada, “Bana o yazıyı AKP’li Korgan Belediyesi hazır verdi. ‘Delegasyon’ dediler. İnandım, sadece imzaladım” demiş ve 90 gün bir kamu kuruluşunda çalışma ya da 900 Euro para cezası ile kurtulmuştu. Kilit'in avukatı Mahmut Erdem ise, “Bu pasaportları veren makam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı. Gerçek suçlular onlar ve AKP’li belediyelerin kurdukları sistemdir. Müvekkilimi kandırmışlar. O basit bir inşaat işçisi” savunmasını yapmıştı.

'Hükümet suçunu örtmek için müvekkilimi tutukladı'

Alman vatandaşı olduğu belirtilen Kilit'in tutuklanmasının ardından da avukatı bir açıklama yaptı. Erdem, şunları söyledi:

"Müvekkilim Alman vatandaşıdır. Türk yargısı onu, gri-hizmet pasaportu ile adam kaçırmakla suçluyor. Oradaki hükümet, suçunu örtmek için müvekkilimi tutukladı. Türkiye'de 29 belediye bu olaya karışmıştı ve 2018 ile 2021 yılları arasında her gün bir otobüs dolusu insan gönderiliyordu. Bunu sadece benim müvekkilim yapmış olamaz. Adil bir yargılama olacağını sanmıyorum. Alman vatandaşı olan müvekkilimin serbest bırakılması için girişimleri başlattık."