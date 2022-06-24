Cinsel saldırı davasında patron avukata hapis cezası

Arzu Sena Topuz çalışmak için işe girdiği hukuk bürosunda patron avukatı tarafından cinsel saldırıya uğradı ve dava açtı. 23 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen olaydan sonra bugün karar duruşması görüldü.

Savcı bir önceki duruşmaya başlanırken yargılanan patron avukat ile Arzu Sena Topuz arasında bir iş ilişkisi kurulup kurulmadığını anlamak için Sena Topuz’a "İş görüşmesine gittiğinizde sanıkla aylık bir maaş miktarı konuştunuz mu?" diye sormuştu. Arzu Sena Topuz “Stajyerlere çalışırken maaş teklif etmezler, harçlık vereceklerini söylerler, stajyerlerin durumu bu” yanıtını vermişti. Bunun üzerine Savcı “suçun nitelikli halinin oluşmadığına” kanaat getirerek mütalaasını açıklamıştı.

'Hakkımda onlarca kez şikayette bulundu'

Mütalaanın açıklanmasının ardından avukatı tarafından cinsel saldırıya uğradığını tekrarlayan Topuz, "Eğer kamera kayıtları sanık tarafından çöpe atılmamis olsaydı bugün burada o kayıtları izlemiş olacaktık. Ben o gün kaçarken bu büronun kaçıncı katta olduğundan camların açılıp açılmadığına kadar düşündüm" dedi. "Savcılığa gider gitmez görüntülerin olduğunu söyledim" diyen Topuz, kamera görüntülerinin olduğu hard diskin sanık tarafından çöpe atıldığını sanığın kendisinin de itiraf ettiğini söyledi.

Topuz, "Kendisi bana şikayetim üzerine çok kızdığı için hakkımda onlarca kez şikayette bulundu. Onlarca kez savcı karşısına çıkarak ifade vermek zorunda kaldım. Bugün ben burada bulunmamı bugüne kadar aynı şekilde maruz kaldığım eylemlere maruz kalan insanlar adına da bu davayı takip ediyorum" diye konuştu.

Cezada indirim uygulanmadı

Mahkeme patron avukat aleyhine "sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı" suçundan 3 yıl hapis cezasına hükmetti. Cezada indirim uygulanmadı.

Patronların Ensesindeyiz Stajyer Avukat &Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı sosyal medya hesabından da karar sonrası "Arzu kazandı! Dayanışma kazandı! Patron avukatın nüfuzu boyun eğmeyen bir kadına sökmedi!" paylaşımı yapıldı.

Sanık sarkıntılık boyutunda cinsel saldırıdan 3 sene ceza aldı, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebi reddedildi.



Arzu kazandı! Dayanışma kazandı!



Patron avukatın nüfuzu boyun eğmeyen bir kadına sökmedi! — PE Stajyer Avukat &Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı (@Stajyerdayanism) June 24, 2022

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org