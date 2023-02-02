Soylu'dan konsoloslukların kapatılması yorumu: Yeni bir psikolojik harp başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç ülkenin konsolosluklarının kapatması hakkında "Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğindeler" yorumunda bulundu.

Konsoloslukların kapatılmasına ilişkin Soylu, "60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır" dedi.

Soylu, Türkiye'nin "uluslararası bir operasyonla karşı karşıya" olduğunu ileri sürerek, "Bizi yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz'un arkasında da siz varsınız. Çok ve açık. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu.

'Terör örgütünü besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz'

Süleyman Soylu, "turizmde güçlenen Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışıldığını" belirterek, "Terörle mücadelede çok yüksek bir kapasite kullanıyoruz ama bunun karşılığında ayakta kalıyoruz" ifadesini kullandı.

"Terör örgütünü besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz" diyen İçişleri Bakanı Soylu, "2023 yılında şu ana kadar DEAŞ'a karşı 60 operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. 2022 yılında ise 1042 operasyon gerçekleşti, 1981 kişi gözaltına alındı" dedi.