Soylu'dan Kilis'te yaralanan güvenlik görevlilerine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine dün Suriye'nin kuzeyinden roket atılması sonucu yaralanan güvenlik görevlilerini ziyaret etti.

Soylu, havan topu saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin yaralandığı Gaziantep'in Karkamış ilçesinden helikopterle Kilis'teki Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne geldi.

Burada, tedavileri süren 4 özel harekat polisi ve bir uzman çavuşu ziyaret eden Soylu'ya Vali Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve ilgililer eşlik etti.