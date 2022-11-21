Soylu'dan Kilis'te yaralanan güvenlik görevlilerine ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu yaralanan uzman çavuş ile özel harekat polislerini ziyaret etti.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine dün Suriye'nin kuzeyinden roket atılması sonucu yaralanan güvenlik görevlilerini ziyaret etti.

Soylu, havan topu saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin yaralandığı Gaziantep'in Karkamış ilçesinden helikopterle Kilis'teki Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne geldi.

Burada, tedavileri süren 4 özel harekat polisi ve bir uzman çavuşu ziyaret eden Soylu'ya Vali Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve ilgililer eşlik etti.

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Gaziantep Karkamış'a yeni roket saldırısı: 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı