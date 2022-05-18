Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: SADAT'ın önüne gidene kadar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, SADAT tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Hangi konuyla alakalı olursa olsun SADAT'ın önüne gidene kadar, Et ve Süt Kurumu'nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy da görelim" diyen Soylu, "Bu konunun üstünü örtemezsin. Bu Türkiye'ye bir ihanettir. Sen Türkiye'nin geleceğini Avrupalı bir büyükelçiye pazarlayamazsın" ifadesini kullandı.

Soylu CHP'yi hedef alan sözlerine, "Bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değil, İnönü'nün partisidir, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk ile hiçbir ilgisi yoktur. Neden İnönü'nün partisidir? Çünkü İnönü, Atatürk karşıtıdır. Bugün uyguladığı politikada İnönü politikasıdır. İnönü politikası dedikodu politikasıdır, iftira politikasıdır. Batı ile işbirliği yaparak iktidarı ele geçirme politikasıdır" diyerek devam etti.

Soylu ayrıca Türkiye'nin kokain rotası haline geldiği haberlerine ilişkin ise, "Bir türlü ortada olmayan bir kokain senaryosu üzerinden birileri tarafından, Türkiye’nin sanki bir kokain cennetine dönüştüğü şeklinde bir algı oluşturuldu" diye konuştu.