'Mesihim' deyip Erdoğan'ın evine girmek isteyen ve burada vurulan kişinin kimliği belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’daki evine "Ben Mesihim" diyerek girmek isteyen ve üzerinde silah bulunduğu öne sürülen kişi polis tarafından bacağından vurulmuştu.

Odatv’nin haberine göre, kendisine “Mesih” diyen ismin AKP 27. Dönem Kocaeli Milletvekili Aday Adayı İbrahim Karakoyun olduğu ortaya çıktı.

Karakoyun'un son seçimden önce “Selamünaleyküm! 27. Dönem Kocaeli AKP Milletvekili Aday Adayı İbrahim Karakoyun. Ahir zamanda gelecek olan Mesih. Seçim zamanı geldiği zaman AKP’ye oy vermek yok, lafımı dinleyin, itaat edin ve bunu tüm arkadaş ve akrabalarınıza söyleyin, teşekkürler. Allah hayatınızı Allah’ın koyduğu emirlere göre yaşamanızı ister. Bu şekilde kendimi TBMM’ye aldırmam gerekli” şeklinde mesajlar attığı öğrenildi.