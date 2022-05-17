Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinde hareketli saatler: 'Mesihim' dedi, ateş açtı

İbrahim Karakoyun isimli şahıs, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul'daki evine “Ben Mesihim” diyerek girmek istedi. Polislerin engellemesi üzerine silahını çeken Karakoyun bacağından vurularak gözaltına alındı.

Odatv’nin haberine göre, olay dün sabaha karşı 03.10 sıralarında gerçekleşti. Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’daki evinin önüne gelerek kendisini “Mesih” olarak tanıtan İbrahim Karakoyun isimli şahıs, Erdoğan ile görüşmek istedi.

Terörle mücadeleye bağlı ekiplerin Karakoyun’un üstünü aramak istemesinin ardından, Karakoyun Baretta marka silahını çekerek kontrolsüz şekilde üç el ateş etti.

Karakoyun'un ateş açmasının üzerine havaya ateş açan polisler, silahını bırakmayan Karakoyun’u sağ bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Karakoyun gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.