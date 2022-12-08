Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik, "Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianameden çıkarılan sanıkların Soylu'nun oğlu ile ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti, Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı? Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırp uyuşturucu lideri, hangi faaliyetleri yürüttü? Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin sahibi kim?" sorularını yöneltmişti.

Konuya dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Soylu, "4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın" dedi.

Soylu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı.



"FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak"