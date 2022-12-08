Kılıçdaroğlu'ndan 'mafya ve kirli para' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Yayınlanan videoda, aranan mafya liderlerinin Türkiye'de yakalandığına dair haber görüntüleri yer aldı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin!" ifadelerine yer verdi.
Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin! pic.twitter.com/yWLJD301r2— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 8, 2022