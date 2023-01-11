Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: İçinizdeki biri o kaseti getirirse vatana ihanetten yargılanacaksın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Soylu, "O Büyükelçinin redakte ettiği, senin milletvekiline gönderdiğin o konuşmanın metnini, konuşma kasetini, kasetçiliği iyi bilirsiniz... Sizin içinizden birisi savcılığa verirse ihanet-i vataniyeden yargılanacaksınız. Bize 'Yargılanacaksınız' diyorlar ya. Ben vatanıma ihanet etmedim. Hangi sözü verdiniz de bu resmi çektirdiniz? Özel uçakla tutuyorsunuz, geceliği 2 bin dolar olan otellerde kalıyorsunuz. Bu parayı milletin verdiği vergilerden alıyorsunuz. Yargıçları tehdit etmekle bu işler olmaz" ifadelerini kullandı.