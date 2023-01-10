HDP'den 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı'na ilişkin açıklama: 'Bizim açımızdan net'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "HDP'nin kendi adayını çıkaracağı" yönündeki açıklaması tartışılmaya devam ediyor. Çıkacak adayın HDP'nin mi Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mı adayı olacağı merak konusu olurken; HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Saruhan Oluç bugün önemli açıklamalarda bulundular.

'Üç zaman içerisinde diyelim, bizi izlemeye devam edin'

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret eden Beştaş ve Oluç, HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağına dair yöneltilen soruya Danış Beştaş, “Yakında” derken, Oluç, “Üç zaman içerisinde diyelim. Bizi izlemeye devam edin” yanıtını verdi.

'Biz kendi adayımızı çıkaracağız'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağına dair söylemleri üzerine yöneltilen soruya Oluç, “Biz kendi adayımızı çıkaracağız. Ondan sonra adayımız nasıl bir süreci idare eder onu hep beraber göreceğiz. Biz her halükârda adayımızı çıkaracağız. O konuda kararlıyız. Bunu da bir süreç olarak yaşadık aslında. Herkes sanıyor ki birdenbire son gün karar verdik. Öyle değil. Biz 27 Eylül 2021 ilk tutum belgesini yayınladığımızda söylemiştik. Biz bu konuda bir müzakere sürmezse başımızın çaresine bakarız demiştik. Grup Toplantısında 25 Ekim’de Mithat Başkan (Mithat Sancar) ‘aday çıkarma çalışmalarımızı hızlandırdık, isim havuzumuzu oluşturuyoruz, komisyonumuz en kısa sürede bir karara varacak’ dedi. Üstünden yaklaşık 3-4 ay zaman geçti, şimdi de bu noktaya gelindi. Sürecin bir sonucu. En kısa zamanda adayımızı gerçekten açıklayacağız. Aday kim diye sormayın” diye yanıt verdi.

'Hayalet değiliz, buradayız'

Danış Beştaş, aynı soruya, “HDP, hayalet değil. HDP bir parti ve düşünüyor, tartışıyor. Bu sanki böyle ilk defa söylenmiş, HDP’nin zaten böyle bir tutumu olamaz, zaten HDP başkalarına endeksli gibi bir yaklaşım da doğrusu bizim tabanda, seçmen kitlemizde ve demokratik kamuoyunda oldukça talihsiz ve olumsuz etki de yapıyor. Hayalet değiliz, buradayız, çalışıyoruz. Görünmez değiliz. Biz özneyiz” dedi.

Altılı Masa yorumu

İktidarın sürekli olarak Altılı Masa ile yan yana olduklarını söylediğini ifade eden Oluç, “Dışarıdan ‘masanın altındaki’ diyor iktidar. Masadakiler ‘hayır burada yok’ diyor. Biz ‘orada değiliz’ diyoruz. Şöyle hissediyoruz. Seçimlerle ilgili bizim seçmenimizden oy isteyenler, ‘Bir düğünümüz var, düğüne sizi davet ediyoruz fakat düğüne gelmeyin, altını bir zarfın içine koyun, zarfın üzerine de isminizi yazmayın…’ Böyle bir durum… Biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

'Kılıçdaroğlu çok değerli bir ana muhalefet lideri'

Oluç, Altılı Masa’ya kapıların kapanıp kapanmadığı ile ilgili soru üzerine, “Yani kapı açık değil zaten. Kapandı mı?” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına HDP olarak nasıl baktıklarına ilişkin yöneltilen soruya Oluç, “Biz şunu hiç doğru bulmadık, bulmayız da. Altılı Masa’nın adayları hakkında konuşup, şu kişi aday olsun demeyi dışarıdan bir dayatma yapmayı siyasi saygı açısından da uygun görmeyiz. Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri. Bizim açımızdan net. Bunu her zaman söyleriz. Ama adaylığı konusunda bir şey söylememiz Altılı Masa’ya da saygısızlık olur. Bu konuda o yüzden dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz” yanıtını verdi.

Danış Beştaş da aynı soru üzerine “Bizim temel hattımız isimler üzerinde değil ilkeler üzerinde” dedi. (ANKA)