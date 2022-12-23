Soylu'dan İBB’ye 'terör soruşturması' açıklaması: Söz artık yargıdadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere AKP'nin elinde olmayan belediyelere dönük "terör soruşturmasına" ilişkin, "Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir. Yapılan tüm işlemler, kanunların verdiği sorumluluklar çerçevesinde Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir." dedi.

Soylu, yazılı açıklamasında "HDPKK'nın referansı ile CHP'li belediyelere ve şirketlerine doldurulan terör örgütlerinde faaliyet gösterenlere, irtibatlı ve iltisaklı olanlara yönelik müfettiş soruşturmalarının sonuçları ortaya çıkınca Saygı Öztürk'te ateş bacayı sarmış, aklınca aklama operasyonuna başlamış." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, 1 yıl önce konu gündeme gelip müfettiş soruşturması başladığında, önce bu alımların reddedildiğini, ardından da "Tüm belediye çalışanları 'zan altında' bırakılıyor." denildiğini söyledi.

Süleyman Soylu, "HDPKK'nın referansıyla alınan terör örgütlerinde faaliyet gösterenleri, irtibatlı ve iltisaklıları gizlemek için İBB'de çalışan masum insanların tamamını kendinize kalkan yaptınız. Bizi, onların tamamını suçluyormuşuz gibi gösterdiniz. Ancak müfettişlerin soruşturması başlayınca HDPKK'nın tavsiyesiyle işe alınan ilk etapta yaklaşık 120 kişiyi apar topar işten çıkardınız." ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyelerinde yapılan idari soruşturmaların tamamlandığını, tevdi raporlarının savcılıklara gönderildiğini, İzmir, Ayvalık ve diğer belediyelerde yürütülen soruşturmaların ise devam ettiğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir. Yapılan tüm işlemler, kanunların verdiği sorumluluklar çerçevesinde Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte söz artık yargıdadır."

"HDPKK'nın referansıyla hile ve hülle yapılarak işe alımların nasıl gerçekleştiği 11 madde ile tek tek açıklanmıştır." ifadesini kullanan Soylu, belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine personel alınırken mevzuatın emrettiği hukuki sürecin işletilmediğini, prosedüre uyulmadığını iddia etti.

Soylu, bu kapsamda hazırlanan 11 maddeyi ise şöyle sıraladı: