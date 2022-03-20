Soylu'dan 'Furkan Vakfı' açıklaması: Orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalıydı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da Furkan Vakfı'nca düzenlenen eyleme sert polis müdahalesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi" dedi.

Soylu paylaşımında “Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana’da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.