Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan Furkancılardan Soylu'ya istifa çağrısı

Alparslan Kuytul’un başında olduğu Adana’da Furkan Vakfı destekçileri, tutuklu 8 mensubu için Adana Seyhan’da bulunan Cevat Yurdakul Caddesi’nde yapmak istedikleri eylemde polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Furkan Vakfı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde eylemcilere biber gazı, plastik mermiler ve coplarla müdahale edildiği görülürken vakıf tarafından yapılan açıklamada Alparslan Kuytul'un bir market deposunda polis tarafından "alıkonulduğu" ve polisin aralarında kadın ve çocukların da olduğu eylemcileri "coplarla ve esnaf dükkanlarından alınan sopalarla" darp ettiği belirtildi.

Soylu'nun istifasını istediler

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Emniyete Hukuksuz Talimat Veren Bakan İstemiyoruz! Soylu’nun talimatıyla gözü dönmüş polisler Furkan Hareketi mensuplarını adeta cop yağmuruna tuttu! Muhalif Sesleri Susturan Bakan İstemiyoruz!” ifadeleri kullanıldı.