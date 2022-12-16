Soylu'dan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama: 'Elbette bu tür eylemleri bekliyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da polis servisine düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Saldırıda kullanılan aracın "kiralık" olduğunu söyleyen Soylu "Uzaktan kumandalı, öyle gözüküyor. Araç kiralık bir araç. Anlaşılıyor ki Lice'de bu eylemi planlamışlar ve Lice'de planlandıktan sonra da aracı buraya getirmişler ama şu anda sorgu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Soylu, beraberinde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ile çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı saldırının yaşandığı Diyarbakır-Mardin kara yolunda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu, soruşturma kapsamında şu anda 5 şüphelinin gözaltında olduğunu söyledi.

Soylu "Sabah 05.10'da yol istikametinde bir araç anlaşılıyor ki içerisinde bomba var. Hayvan pazarına giderken polislerimizin, güvenlik güçlerimizin orada alacağı günlük tedbirleri almak üzere gittiklerinde yol istikametinde patlatıldı. Allah'a çok şükür 9 kişi vardı aracın içerisinde. 8'i polis memuru, birisi sivil mühendis. Hiçbir şey olmadı. Hepsi de taburcu edildi. Geçmiş olsun. Hemen akabinden 1 saat bile olmadan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz el birliğiyle hakikaten arabayı buraya bırakan, hem bombayı yerleştiren Lice istikametinde yakaladılar. Hemen sorguladılar. Hemen sorgulandılar, sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti, 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilen birisi. Soruşturmanın çerçevesi içerisinde 5 kişi şu an gözaltında" dedi.

Şüphelilerin "araçta beraber olduklarını, yardım ve yataklık yaptıklarının tespit edildiğini" kaydeden Soylu, "Operasyonumuz bu çerçeve ve alınan bilgiler doğrultusunda genişleyerek devam edecektir" dedi.

'Elbette bu tür eylemleri bekliyoruz'

Soylu "Elbette terör örgütünün bu tür eylemlerini bekliyoruz. Birçoğunu da engelliyoruz zaten ama şunun bilinmesi gerekir, huzurumuzu, sükunumuzu bozmak isteyen ve bir endişeyi, korkuyu hakim kılmaya çalışan terör örgütüne bu fırsat verilmeyecektir, sağlanmayacaktır. Sabah erken itibarıyla olay olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bilgi arz ettik. Ardından Sayın Vali'mizle de Cumhurbaşkanı'mız tekrar konuştular ve geçmiş olsun dileklerini Sayın Cumhurbaşkanı'mız iletti. Bu vesileyle bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

Soylu "Hem Doğu ve Güneydoğu huzur ve refahın içerisinde olacak. Türkiye büyüdüğü gibi Doğu ve Güneydoğu büyüyecek, PKK da ortadan kalkacak. Bu mücadelemiz devam edecek" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, saldırıda kullanılan aracın "kiralık" olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Uzaktan kumandalı, öyle gözüküyor. Araç kiralık bir araç. Anlaşılıyor ki Lice'de bu eylemi planlamışlar ve Lice'de planlandıktan sonra da aracı buraya getirmişler ama şu anda sorgu devam ediyor. Sorgu tam anlamıyla bittikten sonra tüm detaylarıyla paylaşılacak. Bombanın türü, nevi ve bu konudaki bütün cinsi değerlendirildikten sonra açıklanır."